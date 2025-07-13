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14:53, 13 июля 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой снова возросло

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области возросло до 12
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Evgeniy_16 / Shutterstock / Fotodom  

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области снова возросло. Глава Никольского округа Дмитрий Мишенев рассказал РИА Новости, что в ходе ЧП травмы получили 12 человек.

По словам чиновника, двое из них проходят лечение в стационаре, еще один — в местном травматологическом центре. Девять пострадавших лечатся на дому.

Подвесное дорожное сооружение через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово рухнуло в субботу, 12 июля. В это время по мосту проходил крестный ход. Сообщалось, что медицинская помощь потребовалась одному ребенку и семи взрослым. Всего в момент обрушения на мосту находились 25 человек.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

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