Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой возросло

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста под Вологдой увеличилось до 8

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев во «ВКонтакте».

Уважаемые жители округа, подвесное дорожное сооружение через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово рухнуло в субботу, 12 июля, во время крестного хода. В результате медицинская помощь потребовалась одному ребенку и семерым взрослым. Всего в момент ЧП на мосту находились около 25 человек.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.