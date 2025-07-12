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19:14, 12 июля 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста во время крестного хода под Вологдой возросло

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста под Вологдой увеличилось до 8
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Дмитрия Мишенева во Вконтакте

Число пострадавших при обрушении пешеходного моста в Вологодской области увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев во «ВКонтакте».

Уважаемые жители округа, подвесное дорожное сооружение через реку Юг между поселком Дуниловский и деревней Дунилово рухнуло в субботу, 12 июля, во время крестного хода. В результате медицинская помощь потребовалась одному ребенку и семерым взрослым. Всего в момент ЧП на мосту находились около 25 человек.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что взял ситуацию под личный контроль.

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