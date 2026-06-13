ТАСС: В подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском выявили случаи заражения ВИЧ

Замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев заявил о случаях заражения ВИЧ в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает ТАСС.

Пякишев сообщил о подобных инцидентах на харьковском и купянском направлениях. По его словам, такая тенденция может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в прифронтовых населенных пунктах.

«В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах», — заявил специалист.

Аббас добавил, что значительную часть новых случаев заражения фиксируют среди мобилизованных. «Лица с бессимптомным течением заболевания могут быть признаны годными к службе», — подчеркнул замминистра здравоохранения ВГА.

Ранее пленный солдат украинской армии рассказал о мобилизации на Украине ВИЧ-инфицированных, а также людей, у которых имеются психиатрические заболевания.