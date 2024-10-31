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03:38, 31 октября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о мобилизации на Украине ВИЧ-инфицированных

Военнопленный ВСУ Погорелов: на Украине мобилизуют ВИЧ-инфицированных

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Погорелов рассказал, что Киев мобилизует ВИЧ-инфицированных, а также людей, у которых имеются психиатрические заболевания, сообщает РИА Новости.

«ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего», — заявил украинский пленный. По его словам, таким людям доверяют не только выход в караул, но и охрану оружия, а также выполнение боевых задач.

Погорелов вспомнил случай, который произошел в его подразделении, когда мобилизованный ушел в самоволку, приобрел алкоголь и в нетрезвом состоянии уснул в лесопосадке, в то время, как на его поиски было отправлено все подразделение.

Ранее народный депутат Верховной Рады Федор Вениславский рассказал, что в рамках принятого в августе законопроекта об ослаблении ответственности за самовольное оставление части в скором времени военнослужащие смогут добровольно вернуться в ряды войск и избежать уголовного наказания. Он считает, что новое правило замотивирует бойцов возвращаться на военную службу без страха иметь судимость.

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      Марина Совина
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