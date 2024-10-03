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12:23, 3 октября 2024Бывший СССР

На Украине предложили убрать наказание за самоволку при одном условии

Депутат Рады Вениславский: военнослужащих не накажут за оставление части

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Народный депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский назвал одно условие для ухода от ответственности за самовольное оставление части военными. Его слова приводит издание Hromadske.

Военнослужащий может добровольно вернуться в ряды войск и избежать уголовного наказания. Это станет возможным в рамках нового закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части, который Верховная Рада приняла в августе. В скором времени он вступит в силу.

По словам Вениславского, законодатели надеются, что новое правило замотивирует военных возвращаться на военную службу без страха иметь судимость.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) раскритиковали закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. По словам замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, документ может навредить украинской армии.

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      Сергей Болиев
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