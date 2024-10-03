На Украине предложили убрать наказание за самоволку при одном условии

Народный депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский назвал одно условие для ухода от ответственности за самовольное оставление части военными. Его слова приводит издание Hromadske.
Военнослужащий может добровольно вернуться в ряды войск и избежать уголовного наказания. Это станет возможным в рамках нового закона об ослаблении ответственности за самовольное оставление части, который Верховная Рада приняла в августе. В скором времени он вступит в силу.
По словам Вениславского, законодатели надеются, что новое правило замотивирует военных возвращаться на военную службу без страха иметь судимость.
Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) раскритиковали закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части. По словам замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, документ может навредить украинской армии.