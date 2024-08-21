В ВСУ раскритиковали ослабление ответственности за оставление части военным

Военный ВСУ Жорин: ослабление ответственности за СЗЧ вредит армии

Принятый Верховной Радой закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) вредит украинской армии. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, не может быть разрешений «один раз сходить в СЗЧ», так как это приведет к злоупотреблениям со стороны военных. Он добавил, что это выглядит как провокация по отношению к тем, кто тоже бы не прочь был использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков.

«Теперь оказывается, что беглецы извинены — так чего бы так всем не сделать?» — написал Жорин.

Он добавил, что это реальная проблема для командиров, потому что порядок и дисциплина прямо влияют на боеспособность подразделений.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, ослабляющий ответственность за СЗЧ военнослужащими в первый раз. Сообщалось, что, если подозреваемый в самовольном уходе из части захотел продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

