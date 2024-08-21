Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:12, 21 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали ослабление ответственности за оставление части военным

Военный ВСУ Жорин: ослабление ответственности за СЗЧ вредит армии

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Принятый Верховной Радой закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) вредит украинской армии. Об этом заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, не может быть разрешений «один раз сходить в СЗЧ», так как это приведет к злоупотреблениям со стороны военных. Он добавил, что это выглядит как провокация по отношению к тем, кто тоже бы не прочь был использовать такую возможность, но терпел и ждал отпусков.

«Теперь оказывается, что беглецы извинены — так чего бы так всем не сделать?» — написал Жорин.

Он добавил, что это реальная проблема для командиров, потому что порядок и дисциплина прямо влияют на боеспособность подразделений.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, ослабляющий ответственность за СЗЧ военнослужащими в первый раз. Сообщалось, что, если подозреваемый в самовольном уходе из части захотел продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия начала «задвигать» ВСУ в Курской области. Продвижение украинских войск остановлено

      Захарова назвала членов американской ЧВК в Курской области законными целями ВС России

      В Одессе задержали работника ТЦК за вмешательство в данные военнообязанных

      Стилист Рогов назвал модную вещь на раннюю осень

      Один из видов школьных товаров подешевел

      МИД России предупредил о последствиях для напавших на Курскую область террористов

      Обама оценил размер толпы сторонников Трампа

      Генерала Булгакова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

      Вор в законе Коля Киргиз оказался жив после сообщения о ликвидации спецназом

      Генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше