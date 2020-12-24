Аномальному потеплению дали неожиданное объяснение

Российские ученые МФТИ предположили, что резкое аномальное потепление в Арктике может происходить не только из-за непосредственного влияния антропогенных выбросов, но и по другим причинам. Так, серия землетрясений, которая ускорила выделение метана из шельфовой зоны, может быть причиной рекордно высоких температур за Северным полярным кругом. О неожиданном объяснении сообщается в статье, опубликованной в журнале Geosciences.

В период наблюдений за температурой Арктики было отмечено два пика: в 20-30-х годах XX века и с 1980-го года по настоящий день. Согласно новой гипотезе, причиной этих пиков могут быть геодинамические факторы, например, подземные толчки в Алеутской дуге — цепи вулканических островов, протянувшейся от Камчатки до Аляски и являющейся сейсмически активным регионом.

Предложенную гипотезу поддерживает тот факт, что землетрясения, зафиксированные в XX веке, предшествовали скачкам температуры на 15-20 лет. Кроме того, ученые разработали модель, которая предсказывает существование волн деформации, распространяющихся со скоростью 100 километров в год. Она согласуется с временем задержки между землетрясением и последующим повышением температуры, поскольку именно 15-20 лет требуется волнам, чтобы преодолеть две тысячи километров. Волны деформации вызывают напряжения в литосфере, что нарушает структуру метастабильных газовых гидратов и вечной мерзлоты, хранящих захваченный метан.

Однако требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть модель. Кроме того, даже подтверждение гипотезы не исключит влияние выбросов углекислого газа на глобальные изменения климата.