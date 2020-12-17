Климатическая катастрофа оказалась страшнее предсказанной

Ученые Льежского университета в Бельгии и Университета Осло в Норвегии предсказали катастрофическое таяние льда в Гренландии. Согласно новым моделям, на острове исчезнет на 60 процентов больше ледникового покрова, чем прогнозировалось ранее. В свою очередь, это приведет к серьезному увеличению уровня моря к 2100 году. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

По расчетам исследователей, полное таяние Гренландского щита, который занимает площадь 1,7 миллиона квадратных километров, может привести к повышению уровня моря на семь метров. Хотя степень изменения климата не достигла такого уровня, ученые уточнили предыдущие оценки в сторону более страшного сценария, чем предполагался до этого. Оказалось, что с учетом текущего потепления к концу века уровень моря поднимется до 18 сантиметров (а не десяти), если текущая концентрация углекислого газа не начнет уменьшаться.

Исследователи применили климатическую модель MAR, которая уже предсказывала уровень таяния ледяного щита Гренландии из-за потепления в Арктике. Однако в этот раз ученые использовали уточненные данные об облачности, а также улучшили разрешение модели. В будущем ученые планируют произвести надежные глобальные, региональные и местные прогнозы повышения уровня моря в различных временных масштабах.