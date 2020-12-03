Земля оказалась на грани климатической катастрофы

Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Средняя температура на Земле достигла 1,2 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, и ожидается, что к 2024 году она может временно превысить 1,5 градуса Цельсия. По словам главы ООН, мир оказался «на грани климатической катастрофы». Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно предварительному отчету о состоянии климата, 2015-2020 годы станут по отдельности самыми жаркими в истории метеорологических наблюдений. Средние температуры за последние пять лет и за последний 10-летний период также бьют рекорды, что свидетельствует об ускорении глобального потепления. Земля может нагреться на один дополнительный градус Цельсия всего за 30 следующих лет.

Чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата, добыча нефти, газа и угля должна сокращаться на шесть процентов каждый год.

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Ученые считают, что в 2020 году из-за изменения климата произошло сразу несколько масштабных стихийных бедствий. Лесные пожары охватили огромные территории Австралии, Сибири, западного побережья США и Южной Америки. Наводнения в некоторых частях Африки и Юго-Восточной Азии привели к массовому перемещению населения и подорвали продовольственную безопасность миллионов людей. Из-за жары на севере Сибири столбики термометров в Верхоянске достигли 38 градусов Цельсия 20 июня, что является условно самой высокой из известных температур где-либо к северу от полярного круга. В Атлантическом океане образовалось 30 мощных штормов, в том числе 13 ураганов, что является рекордным количеством.

Окончательный отчет за 2020 год будет опубликован в марте 2021 года.