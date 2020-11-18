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Способ спасения от климатической катастрофы признали бесполезным

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Фото: Pixabay

Ученые Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Калифорнийского технологического института с помощью компьютерного моделирования выяснили, что даже геоинженерные методы по охлаждению атмосферы не спасут планету от глобального потепления, если выбросы углекислого газа останутся на нынешнем уровне. Об эффективности способа спасения от катастрофического изменения климата рассказывается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Геоинженерный метод включает в себя выброс большого количества твердых частиц в стратосферу, чтобы отражать солнечные лучи обратно в космос. Показано, что подобное происходит при крупных извержениях вулканов, хотя некоторые специалисты признают, что такое охлаждение может повлечь за собой непредвиденные последствия. Кроме того, подобный подход может быть использован в качестве климатического оружия.

Исследователи смоделировали ситуацию применения геоинженерного метода, чтобы определить, будет ли он работать. Оказалось, что он действительно эффективен, но только до определенной степени, после чего становится бесполезным. Если не сдержать выбросы парниковых газов, то их содержание вырастет до уровня, который повлияет на формирование слоисто-кучевых облаков, сделав их тонкими, а в некоторых случаях полностью уничтожив. Без облачного покрова остановить глобальное потепление не удастся.

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