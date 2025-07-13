Reuters: Генпрокурор США Бонди закрыла дело о мошенничестве с COVID-19

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди прекратила дело против врача из Юты. Медик обвинялся в подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и уничтожении государственных вакцин от данного вируса на сумму более 28 тысяч долларов, пишет агентство Reuters.

«Доктор Мур предоставил своим пациентам выбор, когда федеральное правительство отказалось это сделать. Он не заслужил тех лет тюрьмы, которые ему грозили. Все заканчивается сегодня», — отметила Бонди.

Как уточняют журналисты, Мура обвинили в 2023 году за введение несовершеннолетним инъекций физиологического раствора по просьбе их родителей, чтобы те думали, что получают вакцину от COVID-19.

Ранее сообщалось, что политика главы Штатов Дональда Трампа вносит больше неопределенности в экономическую ситуацию в мире, чем пандемия COVID-19.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. По его словам, скорее всего, утечка вируса была несчастным случаем.