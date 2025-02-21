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09:08, 21 февраля 2025Мир

Госсекретарь США рассказал о появлении COVID-19

Рубио: COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в Китае
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видеозапись беседы опубликована на ее странице в социальной сети X.

«На мой взгляд, основанный на всем, что я видел, наиболее вероятно, что китайцы заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что, скорее всего, утечка вируса была несчастным случаем. По словам Рубио, есть «убедительные доказательства», что вирус распространился именно так.

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