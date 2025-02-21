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07:38, 21 февраля 2025Наука и техника

В Китае обнаружили новый коронавирус

SCMP: В Китае вирусологи нашли новый коронавирус у летучих мышей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: China Daily / Reuters

В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который имеет сходство с COVID-19. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что вирус был впервые найден у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей — прим. «Ленты.ру») в Гонконге. По словам ученых, вирус, получивший название HKU5-CoV-2, способен заражать клетки человека через белки ACE2.

В октябре исследователи Имперского колледжа Лондона выявили небольшие, но измеримые когнитивные изменения у здоровых людей, которых специально заразили COVID-19.

В июле ученые Вирджинского политехнического института (США) выявили широкое распространение коронавируса SARS-CoV-2 среди диких животных. Специалисты проанализировали образцы, собранные из носовой и ротовой полости, а также образцы крови 23 видов животных.

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