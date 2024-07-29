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13:04, 29 июля 2024Наука и техника

Коронавирус обнаружили у диких животных в США

Nature Communications: SARS-CoV-2 обнаружили у диких животных в США

Фото: Ingolf König-Jablonski / Globallookpress.com

Ученые Вирджинского политехнического института (США) выявили широкое распространение коронавируса SARS-CoV-2 среди диких животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Специалисты проанализировали образцы, собранные из носовой и ротовой полости, а также образцы крови 23 видов животных. Места сбора образцов включали как районы с высокой человеческой активностью, так и отдаленные природные зоны.

Вирус был обнаружен у шести видов животных, а антитела, свидетельствующие о перенесенной инфекции, были найдены у пяти видов с уровнем воздействия от 40 до 60 процентов в зависимости от вида. Генетическое отслеживание вируса у диких животных подтвердило наличие SARS-CoV-2 и выявило уникальные мутации вируса, которые соответствовали вариантам, циркулировавшим среди людей. Это подтверждает передачу вируса от человека к животным.

Вирус был выявлен у оленьих хомячков, виргинских опоссумов, енотов, сурков, флоридских кроликов и летучих мышей вида красный волосатохвост. Вирус, выделенный из одного опоссума, содержал ранее не зарегистрированные мутации, которые могут повлиять на риск заражения вирусом людей и иммунный ответ. Уровень заражения был наиболее высоким у животных, пойманных вблизи пешеходных троп и общественных мест.

Исследователи подчеркивают необходимость широкого наблюдения за новыми мутациями SARS-CoV-2 в дикой природе, так как эти мутации могут быть более вредными и трансмиссивными, что может создать проблемы для разработки вакцин. Важно отметить, что не было найдено доказательств передачи вируса от животных к человеку, и типичные взаимодействия с дикими животными не представляют угрозы.

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      Александр Еникеев
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