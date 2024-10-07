Здоровых людей специально заразили COVID-19

eClinicalMedicine: у специально зараженных COVID-19 обнаружили изменения мозга

Исследователи Имперского колледжа Лондона выявили небольшие, но измеримые когнитивные изменения у здоровых людей, которых специально заразили COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале eClinicalMedicine.

Исследование показало, что у инфицированных SARS-CoV-2 добровольцев наблюдаются тонкие различия в работе памяти и исполнительных функций по сравнению с теми, кто не был инфицирован. Эти изменения были выявлены благодаря высокочувствительным когнитивным тестам, которые смогли зафиксировать едва заметные отклонения в умственных процессах. Однако результаты остаются в пределах нормы для здоровых людей.

Для исследования использовался уникальный метод контролируемого заражения. В ходе эксперимента 36 здоровых добровольцев были инфицированы SARS-CoV-2 в клинических условиях. За состоянием участников тщательно следили, пока они не перестали быть заразными. Тестирование когнитивных способностей проводилось с помощью платформы Cognitron до заражения, во время болезни и на протяжении года после.

Анализ показал, что у инфицированных добровольцев были более низкие результаты когнитивных тестов по сравнению с их исходными данными. Основные различия проявились в задачах, связанных с памятью, вниманием и решением проблем. Эти отклонения были зафиксированы как во время болезни, так и в течение года после нее.

Хотя различия между группами были статистически значимыми, они оставались незначительными, и ни один из участников не сообщил о длительных когнитивных проблемах.

В будущем ученые планируют изучить биологические механизмы, связывающие респираторные инфекции с изменениями когнитивных функций. Эти исследования могут также пролить свет на долгосрочные последствия других инфекционных заболеваний, таких как грипп или респираторно-синцитиальный вирус.