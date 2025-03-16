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15:33, 16 марта 2025Экономика

В Европе сравнили влияние Трампа и пандемии COVID-19 на экономику

Вице-президент ЕЦБ: Политика Трампа вносит больше неопределенности, чем COVID-19
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа вносит больше неопределенности в экономическую ситуацию в мире, чем пандемия COVID-19. Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос сравнил влияние Вашингтона и COVID-19 в интервью The Sunday Times.

Отмечается, что Трамп ввел пошлины для Европейского союза и Китая, а также грозил ими Мексике и Канаде, но дважды отсрочил реализацию решения. «Нам необходимо брать во внимание неопределенность текущей ситуации, которая даже выше, чем та, что была во время пандемии», — сказал де Гиндос.

По его словам, ЕЦБ видит, что новая администрация США «не особо открыта» к продолжению многостороннего сотрудничества. Вице-президент банка назвал отказ Вашингтона от приверженности этой политики большим источником неопределенности.

Ранее в марте газета The New York Times писала, что если Трамп введет 200-процентные пошлины на европейские вина, то урон получат американские бизнесмены.

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