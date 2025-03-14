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15:58, 14 марта 2025Экономика

Трампа предостерегли от пошлин на вина из Европы

NYT: Бизнес в США начнет разоряться из-за 200-процентных пошлин на вина из ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: MckPhotoBox / Shutterstock / Fotodom

Если президент США Дональд Трамп введет 200-процентные пошлины на европейские вина, то урон получат американские бизнесмены. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее данным, американские предприниматели и потребители точно не будут в списке тех, кто выиграет от таких мер. По словам владельца Frog's Leap Джона Уильямса, хотя на первый взгляд такие пошлины выглядят как благо, в действительности они нанесут большой урон отрасли. Дело в том, что для большинства производителей вина продажи зависят от взаимосвязанной сети малых предприятий — дистрибьюторов, розничных торговцев и рестораторов, — которые также зависят от продаж европейских вин.

Как отметил владелец Leon & Son Крис Леон, не все понимают, насколько винная инфраструктура зависит от европейских продаж. Таким образом, снижая возможности приобретать заграничные вина, власти на самом деле уменьшают шансы американцев покупать американские вина.

Это особенно важно в ситуации, когда американская винодельческая промышленность уже испытывает трудности: продажи падают, а заводы закрываются. Люди все чаще прислушиваются к тем, кто рассказывает им о вреде алкоголя, а изменение климата оборачивается катастрофическими пожарами, заморозками и засухами.

Как заявил президент Американского винного торгового альянса Бен Анефф, если тарифы будут введены, то они полностью разрушат соответствующий бизнес в каждом городе США.

Ранее Трамп пообещал, что если ЕС не отменит «злобные 50-процентные пошлины на виски», то США обложат европейский алкоголь 200-процентным тарифом. Это, по мнению главы Белого дома, «будет отлично для производства вина и шампанского в США». В Европе его торговую войну назвали глупой.

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