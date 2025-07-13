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00:55, 13 июля 2025Мир

Ким Чен Ын заявил о поддержке России в ситуации с Украиной

Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке РФ в разрешении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kyodo / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» действий российского руководства для разрешения ситуации на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным журналистов, Ким Чен Ын сделал этот комментарий во время своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 июля.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США и Запад используют Украину как «ударный отряд» против России. Глава Северной Кореи призвал рассматривать конфликт западных стран и России как противостояние, в котором Украина используется в качестве ударного отряда.

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