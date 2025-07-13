Ким Чен Ын заявил о поддержке России в ситуации с Украиной

Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке РФ в разрешении конфликта на Украине

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о «безусловной поддержке» действий российского руководства для разрешения ситуации на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

По данным журналистов, Ким Чен Ын сделал этот комментарий во время своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 12 июля.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США и Запад используют Украину как «ударный отряд» против России. Глава Северной Кореи призвал рассматривать конфликт западных стран и России как противостояние, в котором Украина используется в качестве ударного отряда.