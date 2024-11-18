Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 18 ноября 2024Мир

Ким Чен Ын обвинил Запад в использовании Украины

Ким Чен Ын: Запад и США используют Украину как ударный отряд против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Kyodo / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и Запад используют Украину как «ударный отряд» против России. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи призвал рассматривать конфликт западных стран и России как противостояние, в котором Украина используется в качестве ударного отряда. По его мнению, этот кризис направлен на увеличение боевого опыта и расширение масштаба военного вмешательства государств в мире.

Материалы по теме:
Северная Корея взорвала узел связи на границе и привела армию в боеготовность Ситуация обостряется. Северная Корея хочет ввести войска в приграничные области
Северная Корея взорвала узел связи на границе и привела армию в боеготовностьСитуация обостряется. Северная Корея хочет ввести войска в приграничные области
16 июня 2020
«Мы влюбились друг в друга» Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
«Мы влюбились друг в друга»Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
20 января 2021

Северокорейский лидер добавил, что «торговцы войной» по-прежнему поставляют военную помощь Украине и Израилю, поддерживая оба конфликта.

«Тем самым вовлекается еще больше стран, растет нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война, ситуация в мире приближается к опасным границам», — предупредил он.

Ранее КНДР ратифицировала совместный с Россией договор. До этого документ подписал президент России Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разрешение Байдена на удары ВСУ вглубь России обсуждают сторонники и противники. Что говорят в США, Киеве и Москве?

      Украинские боевики поделились с террористами навыками применения БПЛА

      Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире похвасталась фигурой в бикини

      Во Франции призвали избавиться от НАТО

      Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед «черной пятницей»

      Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Раменском городском округе

      Ким Чен Ын обвинил Запад в использовании Украины

      РПЦ разъяснила рекомендации по причащению для прихожан с аллергией на глютен

      Бойцы ВСУ бросили американские винтовки и бежали после встречи с российским спецназом

      В России предложили рассмотреть ядерный удар в ответ на решение Вашингтона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше