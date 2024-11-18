Ким Чен Ын обвинил Запад в использовании Украины

Ким Чен Ын: Запад и США используют Украину как ударный отряд против России

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и Запад используют Украину как «ударный отряд» против России. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи призвал рассматривать конфликт западных стран и России как противостояние, в котором Украина используется в качестве ударного отряда. По его мнению, этот кризис направлен на увеличение боевого опыта и расширение масштаба военного вмешательства государств в мире.

Северокорейский лидер добавил, что «торговцы войной» по-прежнему поставляют военную помощь Украине и Израилю, поддерживая оба конфликта.

«Тем самым вовлекается еще больше стран, растет нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война, ситуация в мире приближается к опасным границам», — предупредил он.

Ранее КНДР ратифицировала совместный с Россией договор. До этого документ подписал президент России Владимир Путин.