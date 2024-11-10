Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. О чем этот документ?

Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Главы КНДР и России подписали документ 19 июня в ходе визита президента РФ в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами от 9 февраля 2000 года. Страны договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын тогда заявлял, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.

Россия назвала договор миролюбивым документом

Документ, как ранее подчеркнули в Совфеде, носит миролюбивый характер и предусматривает поддержание бессрочного партнерства, которое базируется на взаимном уважении суверенитета и на других принципах международного права. «Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика в рамках договора подтвердили стремление к укреплению региональной и глобальной стабильности, а также к формированию многополярной международной системы», — указали сенаторы.

При этом Путин отметил, что Москва и Пхеньян находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям Владимир Путин президент России

Замглавы российского МИД Сергей Рябков пояснил, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против России или КНДР. Он добавил, что какие-либо дополнительные параметры военной помощи, не указанные в соглашении, не являются предметом публичного обсуждения.

В свою очередь постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву. Дипломат подчеркнул, что «оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества». «Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — подчеркнул постред.

Украина и Запад заявили о присутствии в России военных из КНДР

В ночь на 10 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о готовящихся к участию в боевых действиях на стороне России военных из КНДР. По его утверждению, имеются многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер говорил, что в России размещены 10 тысяч военнослужащих из КНДР. Он предполагает, что бойцы размещены на территории Курской области и уже в ближайшее время могут принять участие в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский и вовсе пожаловался на то, что ВСУ вынуждены противостоять не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.