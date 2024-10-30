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23:52, 30 октября 2024Мир

Небензя прокомментировал военное сотрудничество России и КНДР

Небензя: военное сотрудничество РФ и КНДР соответствует международному праву

Фото: Jason Lee / Reuters

Военное сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что «оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества». «Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — подчеркнул Небензя.

24 октября на полях саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о наличии снимков с северокорейскими военными в России. Он отметил, что «снимки — вещь серьезная», а их наличие говорит о том, что они «что-то отражают».

Путин также заявил, что Россия и КНДР находятся в контакте по реализации четвертой статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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      Сергей Грехов
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