Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве России с Северной Кореей

Путин: Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией

Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией, и стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается наших взаимоотношений с КНДР, сегодня ратифицирован договор, там есть статья 4, мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям», — рассказал российский лидер.

Ранее стало известно, что Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Ратификацию соглашения с Северной Кореей парламентарии одобрили единогласно.