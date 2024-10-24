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19:12, 24 октября 2024Мир

Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

Путин о фото военных КНДР: если снимки есть, то значит, что-то отражают

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в РФ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что заявления о якобы эскалации со стороны Москвы конфликта на Украине не соответствуют действительности. Он указал, что обострение ситуации связано с действиями Запада в 2014 году.

Ранее Путин заявил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией и стороны находятся в контакте по реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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      Максим Габриелян
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