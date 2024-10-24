Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС прокомментировал заявления о якобы наличии снимков с северокорейскими военными в РФ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают», — сказал российский лидер.
При этом Путин подчеркнул, что заявления о якобы эскалации со стороны Москвы конфликта на Украине не соответствуют действительности. Он указал, что обострение ситуации связано с действиями Запада в 2014 году.
Ранее Путин заявил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией и стороны находятся в контакте по реализации статьи 4 договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.