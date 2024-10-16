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13:28, 16 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о войне Украины с тремя странами

Зеленский: Украина воюет с Россией, Ираном и КНДР

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика воюет сразу с тремя странами — Россией, Ираном и КНДР. Об этом украинский лидер сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей», — заявил Зеленский, представляя свой «план победы».

16 октября президент Украины представил парламенту «план победы» для Украины. Документ включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Киева в НАТО, неядерное сдерживание России и подписание специального соглашения о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана и лития с Евросоюзом и США.

Помимо этого, он исключил в своем «плане победы» уступки территорий России и заморозку конфликта.

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      Валентин Карант
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