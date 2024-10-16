Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 16 октября 2024Бывший СССР

Зеленский исключил территориальные уступки в своем «плане победы»

Президент Украины Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане победы»

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский исключил в своем «плане победы» уступки территорий. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе выступления в Верховной Раде, видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

«Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать "план"», — объяснил Зеленский.

16 октября президент Украины представил парламенту свой «план победы». Документ включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Киева в НАТО, неядерное сдерживание России и подписание специального соглашения о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана и лития с Евросоюзом и США.

Выступление Зеленского прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что представленный документ «скорее всего является тем же самым планом американцев воевать с Россией до последнего украинца».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Боец СВО попал в аварию на купленном за участие в спецоперации автомобиле и не выжил

      Песков призвал Киев осознать бесперспективность своей политики

      Якудза провинился перед боссом и обманул страховую в надежде компенсировать ущерб

      Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей

      В Москве прошел Международный фестиваль для незрячих людей «Белая трость»

      В Верховной Раде назвали нереалистичным «план победы» Зеленского

      На Алтае впервые за 60 лет заметили редчайшую птицу

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Стало известно о засадах ВСУ на мирных жителей в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше