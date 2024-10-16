Зеленский исключил территориальные уступки в своем «плане победы»

Президент Украины Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане победы»

Президент Украины Владимир Зеленский исключил в своем «плане победы» уступки территорий. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе выступления в Верховной Раде, видео опубликовано в Telegram-канале главы государства.

«Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать "план"», — объяснил Зеленский.

16 октября президент Украины представил парламенту свой «план победы». Документ включает в себя пять пунктов, в том числе приглашение Киева в НАТО, неядерное сдерживание России и подписание специального соглашения о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана и лития с Евросоюзом и США.

Выступление Зеленского прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что представленный документ «скорее всего является тем же самым планом американцев воевать с Россией до последнего украинца».