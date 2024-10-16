В Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского

Песков отреагировал на «план победы» Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

«Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план", по всей видимости это так», — считает Песков.

По его мнению, никакого другого плана завершения конфликта у Зеленского нет.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что Зеленский выступил в Раде и представил «план победы», который, в том числе, содержит приглашение Украины в НАТО.