Нардеп Гончаренко: Зеленский представил план победы в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Нардеп сообщил о важности проведения совместных защитных операций с европейскими странами для сбивания дронов в небе над Украиной, а также о необходимости снятия ограничений партнерами по применению западных ракет по военным объектам на российской территории.

Третий пункт — неядерное сдерживание России. К нему есть секретное приложение, которое получили страны-партнеры Киева. Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания. Также странам-партнерам предлагается запустить совместное производство оружия.

Четвертый пункт — Киев предлагает Евросоюзу и США подписать специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу и использование урана, титана, лития. Пятый пункт рассчитан на послевоенное время. Согласно ему, украинские военные будут делиться опытом с военными НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скорее всего «план победы» — это план американцев воевать с Россией до последнего украинца. Он добавил, что никакого другого плана завершения конфликта у Зеленского нет.

