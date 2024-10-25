В МИД раскрыли условие применения статьи о военной помощи в договоре России и КНДР

Рябков: положение о военной помощи задействуется только в случае агрессии

Положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Только в случае агрессии против кого-либо из участников этого договора положение о военной помощи задействуется. То есть если агрессии против КНДР нет, то и соответствующие положения данного договора остаются таковыми, как они сформулированы и положены на бумагу», — рассказал дипломат.

Рябков добавил, что какие-либо дополнительные параметры военной помощи, не указанные в соглашении, не являются предметом публичного обсуждения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств. Он добавил, что подобные вопросы военного партнерства являются суверенным решением России и КНДР.