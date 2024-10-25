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12:21, 25 октября 2024Мир

Путин раскрыл детали реализации статьи о военной помощи договора с Северной Кореей

Путин: Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи

Фото: KCNA / Reuters

Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Как мы поступим с этой статьей, это еще вопрос, который мы решим в контакте с нашими северокорейскими друзьями (...) Если нужно будет что-то решить, мы решим. Соответствующая позиция наших друзей из Северной Кореи есть», — рассказал российский лидер.

Путин также добавил, что подобные вопросы военного партнерства являются суверенным решением России и КНДР.

Ранее Путин заявил, что Северная Корея серьезно относится к договоренностям с Россией, и стороны находятся в контакте по реализации 4 статьи договора о стратегическом партнерстве, которая предполагает оказание военной помощи.

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      Максим Габриелян
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