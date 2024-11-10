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01:21, 10 ноября 2024Бывший СССР

Сырский пожаловался главкому НАТО на северокорейских солдат

Главком ВСУ Сырский сообщил главкому НАТО о солдатах КНДР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи о готовящихся к участию в боевых действиях на стороне России военных из КНДР. Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, «имеются многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск».

5 ноября руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что на территории Курской области размещены 10 тысяч военнослужащих из КНДР. По его утверждению, в ближайшее время они могут принять участие в боевых действиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский жаловался о противостоянии ВСУ не только российским, но и северокорейским военным. При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на заявление Зеленского сообщил, что у альянса нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине.

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