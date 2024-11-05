Госдеп заявил о переброске 10 тысяч военных из КНДР в Курскую область

Миллер: 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены в Курской области

На территории Курской области размещены 10 тысяч военнослужащих из КНДР, в ближайшее время они могут принять участие в боевых действиях. О переброске северокорейских солдат заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер, его слова приводит ТАСС.

«Мы теперь считаем, что 10 тысяч военнослужащих добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», — сказал Миллер.

Ранее в МИД Южной Кореи раскрыли условие поставки оружия Украине. Все будет зависеть от развития отношений и сотрудничества между КНДР и Россией.

До того президент Украины Владимир Зеленский пригрозил подать запрос на арест лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Международный уголовный суд (МУС). По его словам, Киев может поступить так «после вступления войск КНДР» в конфликт на Украине.