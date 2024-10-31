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19:31, 31 октября 2024Бывший СССР

Зеленский пригрозил подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына

Зеленский: Украина может подать запрос в МУС на арест Ким Чен Ына
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: imago-images.de / Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Украина может обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с запросом на арест лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына. Этим главе Северной Кореи пригрозил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, видео было опубликовано на YouTube-канале главы государства.

«После вступления войск КНДР в войну Украина может подать запрос на арест Ким Чен Ына в Международный уголовный суд», — заявил Зеленский.

26 октября издание The New York Times сообщило о якобы переброске нескольких тысяч солдат элитного подразделения Корейской народной армии (Вооруженных сил КНДР) в Курскую область. Так, двое американских и один украинский чиновники рассказали, что военнослужащие Северной Кореи якобы могут принять участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска с захваченной российской территории.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что солдаты КНДР могут появиться на поле боя «уже на днях». Он добавил, что в сложившейся ситуации виноваты партнеры, которые не могут принять «более сильные решения».

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