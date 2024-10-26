В США заявили о якобы переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР в Курскую область

NYT: в США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск

В США заявили о якобы переброске нескольких тысяч солдат элитного подразделения Корейской народной армии (Вооруженные силы КНДР) в Курскую область. Подробности приводит The New York Times (NYT).

По словам двух американских и одного украинского чиновников, военнослужащие Северной Кореи могут принять участие в предстоящем контрнаступлении, призванном выбить украинские войска с захваченной российской территории. При этом источники издания не смогли рассказать о том, какую роль иностранные бойцы должны сыграть в сражении.

Собеседники NYT утверждают, что контингент северокорейских войск был переправлен на корабле во Владивосток. Оттуда их якобы стали отправлять под Курск на транспортных самолетах Ил-76.

Высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что к понедельнику, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских солдат.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал распространяемые в мировых СМИ слухи об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине. Он подчеркнул, что такая возможность, даже если бы она имела место, соответствовала бы нормам международного права.

