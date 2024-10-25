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16:11, 25 октября 2024Мир

В МИД КНДР прокомментировали слухи об отправке военных в Россию

МИД КНДР: возможность отправки военных в РФ соответствует международному праву

Фото: KCNA / Reuters

Возможность отправки северокорейских военных в Россию, если бы это имело место, соответствует нормам международного права. Так замминистра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал распространяемые в мировых СМИ слухи об отправке военных в зону конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Думаю, что очевидно существуют такие силы, которые хотели бы описать это [действие] как незаконное», — заявил представитель МИД, отметив, что внешнеполитическое ведомство не имеет прямого отношения к делам Минобороны КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пхеньян сами решат, когда реализовывать статью о военной помощи договора о стратегическом партнерстве двух государств. Он добавил, что подобные вопросы военного партнерства являются суверенным решением России и КНДР.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что положение о военной помощи задействуется только в случае военной агрессии против одной из сторон, подписавших договор о стратегическом партнерстве России и КНДР. Дипломат добавил, что какие-либо дополнительные параметры военной помощи, не указанные в соглашении, не являются предметом публичного обсуждения.

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      Виктория Кондратьева
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