Совфед одобрил закон о ратификации договора России с КНДР о партнерстве

Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает верхняя палата парламента в Telegram-канале.

За ратификацию документа сенаторы проголосовали единогласно. Документ, как подчеркнули в Совфеде, носит миролюбивый характер и предусматривает поддержание бессрочного партнерства, которое базируется на взаимном уважении суверенитета и на других принципах международного права.

«Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика в рамках договора подтвердили стремление к укреплению региональной и глобальной стабильности, а также к формированию многополярной международной системы», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 5 ноября, оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора между двумя государствами. В Госдуму 14 октября документ внес президент России Владимир Путин, его ратификацию нижняя палата парламента одобрила спустя 10 дней.

Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали новый межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве еще в июне, когда президент России приезжал в Северную Корею. Страны договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Ким Чен Ын тогда заявлял, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.