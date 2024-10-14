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23:55, 14 октября 2024Мир

Путин предложил ратифицировать договор с КНДР о взаимопомощи. Что входит в соглашение?

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, предполагающий ратификацию подписанного Москвой и Пхеньяном в июне 2024 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ опубликован в электронной базе российского законодательного органа.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в тексте проекта федерального закона.

Что входит в соглашение?

В КНДР ключевой называли статью 4 этого соглашения. Она предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». В Министерстве иностранных дел России отметили, что в этом положении документа отражена «исключительно оборонительная позиция».

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Также соглашением Москвы и Пхеньяна предусмотрено, что в случае прямой угрозы вооруженной агрессии стороны должны «согласовать возможные практические меры по координации позиций друг друга в соответствии с запросами любой из сторон и обеспечить сотрудничество в устранении угрозы».

Кроме того, договор предусматривает запрет для России и Северной Кореи заключать соглашение с третьей страной, которое «угрожает суверенитету и безопасности другой стороны».

Также соглашением предусмотрено создание систем для принятия совместных мер с целью укрепления оборонного потенциала для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности».

Документ гарантирует союзнические отношения «на столетнюю перспективу»

Ким Чен Ын ранее заявлял, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, а также соответствует общим интересам двух наших стран

Ким Чен Ынлидер КНДР

По словам политика, эта «грандиозная и великая инициатива» позволит гарантировать надежные российско-корейские союзнические отношения «на столетнюю перспективу».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что против договора, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут выступать лишь сами агрессоры.

Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации

Сергей Лавровминистр иностранных дел России

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, реагируя на подписание договора, заявил, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

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      Марина Совина
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