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18:33, 19 июня 2024Мир

Лавров высказался о критиках договора России и КНДР

Лавров: против договора России и КНДР могут выступать лишь агрессоры

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Против Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, предполагающего взаимопомощь в отражении агрессии, могут выступать лишь сами агрессоры. О критиках подписанного документа высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров отметил, что тем, кто сомневается в правомерности пункта договора о совместном отражении агрессии, необходимо «его внимательно прочитать». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что помощь в случае агрессии против одной из сторон будет оказываться «в соответствии со статьей 51 устава ООН и национальным законодательством России и КНДР».

«Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации», — заявил глава МИД России.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан во время переговоров президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Российский лидер позже уточнил, что договор предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран, подписавших документ.

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