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12:21, 19 июня 2024Мир

Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

Путин: договор о партнерстве предполагает оказание помощи в случае нападения
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран-участниц договора. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогу переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — рассказал российский лидер.

Путин также напомнил в контексте подписания договора о разрешении ряда стран НАТО наносить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары по России дальнобойным оружием. Он добавил, что это неприемлемый шаг со стороны Запада.

Ранее Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Как отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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      Максим Габриелян
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