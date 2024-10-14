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20:32, 14 октября 2024Мир

Путин внес в Госдуму проект ратификации нового договора России и Северной Кореи

Путин внес в Госдуму закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий ратификацию подписанного Москвой и Пхеньяном в июне этого года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ опубликован в электронной базе российского законодательного органа.

«Ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — говорится в тексте проекта федерального закона.

Договор был подписан в ходе рабочего визита Путина в Северную Корею в июне этого года. Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. При этом в документе отмечалось, что Москва и Пхеньян в рамках договора не будут вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух государств.

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      Виктория Кондратьева
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