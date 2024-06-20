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05:44, 20 июня 2024Мир

Раскрыто содержание договора России и Северной Кореи о стратегическом партнерстве

ЦТАК: Россия и КНДР договорились об оказании взаимной помощи в случае агрессии
Ким Чен Ын и Владимир Путин

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Россия и Северная Корея не будут вступать с третьими странами в соглашения, которые могут нести угрозу суверенитету и безопасности двух государств. Об этом говорится в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанном лидерами государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Его содержание раскрыло Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Согласно документу, стороны договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них, а в случае такой угрозы — согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

Также Москва и Пхеньян создадут систему принятия мер для укрепления оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира.

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Кроме того, стороны будут стремиться увеличить объемы двусторонней торговли и создавать благоприятные условия для экономического сотрудничества, развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, искусственного интеллекта (ИИ) и IT, а также активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер.

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

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      Марина Совина
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