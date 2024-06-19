Путин и Ким Чен Ын подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве

Кремль: Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, а также в областях медицинского образования и науки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе визита Владимира Путина в КНДР были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки», — сказано в заявлении.

Также в Кремле сообщили, что Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.

Ранее Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Как отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

