Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи

Столтенберг: договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться». «Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил он.

По словам Столтенберга, западные страны обеспокоены, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР».

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.