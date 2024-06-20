Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:49, 20 июня 2024Мир

Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи

Столтенберг: договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться»
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости.

Он считает, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться». «Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее», — отметил он.

По словам Столтенберга, западные страны обеспокоены, что Россия «обеспечивает поддержку ядерной и ракетной программе КНДР».

Переговоры северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным в расширенном формате с участием делегаций прошли в Пхеньяне. Лидеры двух государств общались чуть более полутора часов и в том числе обсудили вопросы двусторонних отношений. В ходе рабочего визита Путина в Северную Корею Россия и КНДР подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Также Путин и Ким Чен Ын договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Скончался единственный наследник модельера Вячеслава Зайцева. Он провел две недели в реанимации в тяжелом состоянии

      Раскрыты детали задержания доцента российского вуза по делу о взятках

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

      Блиновская задолжала приставам две тысячи рублей

      Маск возмутился тратой денег налогоплательщиков на программу Байдена

      Серия взрывов произошла в Луганске

      Раскрыты планы Путина во Вьетнаме

      Генсек НАТО отреагировал на договор России и Северной Кореи

      Причину выпровождения Белоусова и Лаврова из зала в КНДР объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше