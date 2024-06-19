Ким Чен Ын прокомментировал договор о сотрудничестве с Россией

Ким Чен Ын: договор о партнерстве с Россией способствует миру в регионе

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей способствует поддержанию мира и стабильности в регионе. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Несомненно, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией способствует поддержанию мира и стабильности в регионе, а также соответствует общим интересам двух наших стран», — отметил северокорейский лидер.

Он добавил, что эта «грандиозная и великая инициатива» позволит гарантировать надежные российско-корейские союзнические отношения «на столетнюю перспективу».

Ранее Владимир Путин заявил, что новый договор о партнерстве с Северной Кореей предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.