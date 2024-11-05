Оборонный комитет Совфеда поддержал ратификацию договора России с КНДР

Оборонный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщил сенатор Константин Басюк, его цитирует РИА Новости.

Документ рассмотрят на заседании верхней палаты парламента в среду, 6 ноября.

14 октября президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который предполагает ратификацию подписанного Москвой и Пхеньяном договора. 24 октября договор о партнерстве Москвы и Пхеньяна единогласно ратифицировала Госдума.

Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали новый межгосударственный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве еще в июне, когда президент России приезжал в Северную Корею. Страны договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Ким Чен Ын тогда заявлял, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.