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21:26, 9 ноября 2024Россия

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве России с КНДР
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Главы КНДР и России подписали документ 19 июня в ходе визита президента РФ в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами от 9 февраля 2000 года.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. За ратификацию документа сенаторы проголосовали единогласно.

Как указали в Совфеде, документ носит миролюбивый характер и предусматривает поддержание бессрочного партнерства, которое базируется на взаимном уважении суверенитета и на других принципах международного права.

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