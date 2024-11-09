Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей

Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве России с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Главы КНДР и России подписали документ 19 июня в ходе визита президента РФ в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами от 9 февраля 2000 года.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. За ратификацию документа сенаторы проголосовали единогласно.

Как указали в Совфеде, документ носит миролюбивый характер и предусматривает поддержание бессрочного партнерства, которое базируется на взаимном уважении суверенитета и на других принципах международного права.