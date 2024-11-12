КНДР ратифицировала совместный с Россией договор о стратегическом партнерстве

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией, сообщает «Голос Кореи».

Указ об этом подписал лидер КНДР Ким Чен Ын. До этого договор ратифицировал президент России Владимир Путин.

Главы КНДР и России подписали документ 19 июня в ходе визита президента РФ в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя странами от 9 февраля 2000 года. Страны договорились сотрудничать в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Ким Чен Ын тогда заявлял, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.