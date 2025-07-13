Марочко рассказал об ударах ВС России в Купянске

Марочко: ВС России наносят удары по ВСУ в Купянске с пяти направлений

Вооруженные силы (ВС) России, имея успех в боях на двуреченском плацдарме, наносят удары по украинской группировке, дислоцированной в Купянске Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он указал, что российские военные около Купянска наносят удары с пяти направлений. «Мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске», — указал он.

Эксперт подчеркнул, что российские войска бьют по местам дислокации и скоплениям вооружения и военной техники Вооруженных сил Украин (ВСУ).

Ранее стало известно, чито ВС России берут в клещи Купянск в Харьковской области.