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01:19, 13 июля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об ударах ВС России в Купянске

Марочко: ВС России наносят удары по ВСУ в Купянске с пяти направлений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России, имея успех в боях на двуреченском плацдарме, наносят удары по украинской группировке, дислоцированной в Купянске Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

Он указал, что российские военные около Купянска наносят удары с пяти направлений. «Мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске», — указал он.

Эксперт подчеркнул, что российские войска бьют по местам дислокации и скоплениям вооружения и военной техники Вооруженных сил Украин (ВСУ).

Ранее стало известно, чито ВС России берут в клещи Купянск в Харьковской области.

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