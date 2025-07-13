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01:17, 13 июля 2025Россия

Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских беспилотников

Гладков: Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У женщины закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у ее супруга — баротравма и ушиб руки», — говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу Белгорода. Им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков опубликовал кадры удара беспилотника ВСУ по «Белгород Арене». Он добавил, что из-за действий ВСУ обстановка в регионе остается стабильно тяжелой.

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