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01:57, 13 июля 2025Интернет и СМИ

В Британии рассказали о нанесенном Трампом ущербе для Украины

The Telegraph: Переменчивость позиции Трампа навредила будущему Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Будущее Украины по-прежнему определяется прихотями одного человека — президента США Дональда Трампа, говорится в материале британского издания The Telegraph.

Изменчивость позиции Белого дома, крупнейшего донора для Украины, навредило Киеву, в частности, с вопросом восстановления после конфликта. «Способность страны самостоятельно определять свою судьбу становится более неопределенной, чем когда-либо», — следует из публикации.

Как отмечает The Telegraph, американская транснациональная инвестиционная компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины. «Тревожным для Украины является то, что, как сообщается, именно избрание Трампа побудило BlackRock в конечном итоге струсить и уйти», — говорится в материале.

Ранее Bloomberg сообщило, что BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале января. Действия важного украинского спонсора агентство назвало «ударом в спину». Решение объясняли в материале возросшей неопределенностью относительно будущего страны из-за политики Трампа.

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