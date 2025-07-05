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12:00, 5 июля 2025Бывший СССР

Действия важного украинского спонсора назвали ударом в спину

Bloomberg: BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины
Вячеслав Агапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американская транснациональная инвестиционная компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины. Действия важного украинского спонсора в Bloomberg назвали ударом в спину.

BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале января. Причиной этого шага называют победу Дональда Трампа на выборах, которая привела к разочарованию США в Украине. Также решение остановить поиски финансирования объясняют возросшей неопределенностью относительно будущего государства.

Фонд развития Украины должен был получить от стран, банков развития и других грантодателей не менее 500 миллионов долларов. Еще два миллиарда должны были перечислить частные инвесторы. Вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд обещал, что может собрать консорциум, который способен профинансировать восстановительные работы на Украине на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Однако сейчас, заявили в компании, «бесплатная консультационная работа» по Фонду развития Украины подошла к концу.

«Мы принимаем решения только после обсуждений с нашими клиентами», — подчеркнул представитель BlackRock.

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По информации источников, Франция работает над предложением по созданию фонда, который заменит отмененную инициативу BlackRock, но пока неясно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США.

В середине мая стало известно о завершении подготовки к запуску инвестиционного фонда по ресурсной сделке с США. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что переговорной команде удалось выполнить задачу, которую перед ней ставил президент Украины Владимир Зеленский. Министр уточнила, что в соглашении между Киевом и Вашингтоном отсутствует положение о долге, но есть обязательство инвестировать исключительно в Украину.

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