Действия важного украинского спонсора назвали ударом в спину

Американская транснациональная инвестиционная компания BlackRock остановила поиск инвесторов в фонд восстановления Украины. Действия важного украинского спонсора в Bloomberg назвали ударом в спину.
BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале января. Причиной этого шага называют победу Дональда Трампа на выборах, которая привела к разочарованию США в Украине. Также решение остановить поиски финансирования объясняют возросшей неопределенностью относительно будущего государства.
Фонд развития Украины должен был получить от стран, банков развития и других грантодателей не менее 500 миллионов долларов. Еще два миллиарда должны были перечислить частные инвесторы. Вице-председатель BlackRock Филипп Хильдебранд обещал, что может собрать консорциум, который способен профинансировать восстановительные работы на Украине на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Однако сейчас, заявили в компании, «бесплатная консультационная работа» по Фонду развития Украины подошла к концу.
«Мы принимаем решения только после обсуждений с нашими клиентами», — подчеркнул представитель BlackRock.
По информации источников, Франция работает над предложением по созданию фонда, который заменит отмененную инициативу BlackRock, но пока неясно, насколько эффективным будет новый план без поддержки США.
В середине мая стало известно о завершении подготовки к запуску инвестиционного фонда по ресурсной сделке с США. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что переговорной команде удалось выполнить задачу, которую перед ней ставил президент Украины Владимир Зеленский. Министр уточнила, что в соглашении между Киевом и Вашингтоном отсутствует положение о долге, но есть обязательство инвестировать исключительно в Украину.